2019-08-06T12:17:01+03:00
Общество

В Нижневартовске перекрыт участок улицы Интернациональная

Жителей города просят заблаговременно планировать маршрут движения
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске перекрыт участок улицы Интернациональная. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске перекрыт участок улицы Интернациональная. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В столице Самотлора продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этой связи вновь перекрыты дороги.

Так, из-за ремонтных работ по улице Интернациональная по чётной стороне с 6 августа до окончания работ будет перекрыт участок дороги в створе улиц Дзержинского - Пермская (с перекрытием перекрестка улиц Интернациональная – Чапаева, при этом перекрестки улиц Интернациональная – Дзержинского и Интернациональная - Пермская перекрыты не будут). Жителей города просят заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения. В случае осадков сроки будут перенесены на количество дней с неблагоприятными погодными условиями.

Добавим, сейчас закрыт проезд по улице Профсоюзной. На перекрестке с улицей Романтиков производятся работы по созданию ливневой канализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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