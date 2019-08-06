2019-08-06T11:39:40+03:00
Общество

Две тысячи юных югорчан укрепили здоровье за два летних месяца

Летние площадки для детей продолжают работать
Алена Кульмухаметова
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Две тысячи юных югорчан укрепили здоровье за два летних месяцаДве тысячи юных югорчан укрепили здоровье за два летних месяцаФото: Татьяна Коркина
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Укрепление здоровья несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, является важным направлением летней оздоровительной кампании в Югре.

Как отметила заместитель департамента социального развития округа Елена Немчинова, комплексный подход к организации оздоровительной кампании дал положительный результат. Так, в соответствии с мониторингом эффективности оздоровления несовершеннолетних, проведенного по итогам оздоровительной кампании 2018 года, у 91 процента детей установлен выраженный оздоровительный эффект.

В 2019 году в 27 учреждениях социального обслуживания организованы оздоровительные смены и площадки краткосрочного пребывания детей с охватом более 3 тысяч несовершеннолетних, в том числе более одной тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

По состоянию на 1 августа в учреждениях оздоровились около 2 тысяч детей, в том числе более 600 детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Кроме того, ежегодно более 600 детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 2,5 до 17 лет получают услуги комплексной реабилитации и оздоровления в Сургутском центре социального обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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