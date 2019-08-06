В Югре судебному приставу грозит срок за прощённые штрафы
Государственная казна по вине бывшего судебного пристава из Ханты-Мансийска не досчиталась почти пяти миллионов рублей. Нарушителям из-за прошедших сроков, простили штрафы.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, следователями возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела судебных приставов по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления ФССП России по ХМАО-Югре. Она подозревается в совершении действий явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов государства.
Подозреваемая ради сокращения объема работы отдела и создания видимости исполнения должностных обязанностей надлежащим образом в течение 2017 года не зарегистрировала 214 судебных исполнительных документов о взыскании штрафов, назначенных по делам об административных правонарушениях.
Указанные действия привели к пропуску двухгодичного срока, установленного законодательством для исполнения наказания в виде уплаты административного штрафа. В связи с этим размер невзысканных в доход государства штрафов составил более 4 млн. 700 тыс. рублей, а лица, привлеченные к административной ответственности, не понесли назначенного им наказания.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
ИСТОЧНИК KP.RU