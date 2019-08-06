2019-08-06T10:59:52+03:00
Происшествия

В Югре судебному приставу грозит срок за прощённые штрафы

Женщина не зарегистрировала более 200 исполнительных документов
Алена Кульмухаметова
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В Югре судебному приставу грозит срок за прощённые штрафы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Югре судебному приставу грозит срок за прощённые штрафы. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Государственная казна по вине бывшего судебного пристава из Ханты-Мансийска не досчиталась почти пяти миллионов рублей. Нарушителям из-за прошедших сроков, простили штрафы.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, следователями возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя отдела судебных приставов по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления ФССП России по ХМАО-Югре. Она подозревается в совершении действий явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов государства.

Подозреваемая ради сокращения объема работы отдела и создания видимости исполнения должностных обязанностей надлежащим образом в течение 2017 года не зарегистрировала 214 судебных исполнительных документов о взыскании штрафов, назначенных по делам об административных правонарушениях.

Указанные действия привели к пропуску двухгодичного срока, установленного законодательством для исполнения наказания в виде уплаты административного штрафа. В связи с этим размер невзысканных в доход государства штрафов составил более 4 млн. 700 тыс. рублей, а лица, привлеченные к административной ответственности, не понесли назначенного им наказания.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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