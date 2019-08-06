СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-06T10:47:56+03:00

Китаец на байдарке дошёл до Берёзово. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

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Турист из Китая Ноu Zhili 9 июля вышел на весельной байдарке из города Ханты- Мансийск в город Салехард.

Ранее сообщалось, что китаец 18 июля прошел п.г.т. Октябрьское. А 29 июля он прибыл в районный центр Берёзово. Государственные инспектора Берёзовского отделения центра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре побеседовали с путешественником, узнали о состоянии лодки и снаряжения, расспросили о проблемах в пути. Ноu Zhili отметил, что ему пришлось преодолевать сильные дожди и ветер.

Утром 31 июля инспекторы проводили туриста из Китая в дальнейший путь. Следующую остановку на отдых Ноu Zhili планирует сделать в районе посёлка Устрем, последнем населенном пункте Югры, от которого до границы с Ямалом останется пройти 45 км.

ИСТОЧНИК KP.RU