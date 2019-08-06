Всего за одни сутки пять жителей Югры перевели мошенникам 300 тысяч рублей
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано пять дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Пыть-Яха, Нягани, Югорска перевели мошенникам более 300 тысяч рублей.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств.
Кроме того, у 33-летнего жителя Нягани злоумышленники похитили девять тысяч рублей под предлогом покупки дачного участка, объявление о продаже которого югорчанин разместил на сайте бесплатных объявлений.
Жительница Югорска лишилась более 20 тысяч рублей, приобретая билеты на сайте «РЖД».
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU