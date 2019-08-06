2019-08-06T10:37:36+03:00
Происшествия

Всего за одни сутки пять жителей Югры перевели мошенникам 300 тысяч рублей

Злоумышленников пытаются найти полицейские
Алена Кульмухаметова
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Всего за одни сутки пять жителей Югры перевели мошенникам 300 тысяч рублейВсего за одни сутки пять жителей Югры перевели мошенникам 300 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано пять дистанционных преступлений. Жители Нижневартовска, Пыть-Яха, Нягани, Югорска перевели мошенникам более 300 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств.

Кроме того, у 33-летнего жителя Нягани злоумышленники похитили девять тысяч рублей под предлогом покупки дачного участка, объявление о продаже которого югорчанин разместил на сайте бесплатных объявлений.

Жительница Югорска лишилась более 20 тысяч рублей, приобретая билеты на сайте «РЖД».

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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