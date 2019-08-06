СЕГОДНЯ 10:28 2019-08-06T10:28:37+03:00

В Пыть-Яхе приступили к обработке от клещей территорий города. Фото с сайта администрации города Пыть-Яха

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Завершающий бой комарам, клещам и грызунам дают специалисты из Пыть-Яха. В городе началась санобработка территорий.

Как сообщили в администрации города, третий и заключительный в этом сезоне этап акарицидной обработки территорий стартовал 5 августа и продлится по 30 число. По итогам состоявшегося аукциона проводит её подрядная организация ООО «Санщит». Договор с подрядной организацией также предусматривает барьерные дератизационные мероприятия (в лесопарковых зонах, школах и детских садах, примыкающих к лесополосе) и проведение лаврицидной обработки (обработка водных объектов от личинок комаров).

По словам главного специалиста по охране окружающей среды Татьяны Николаевой, первоочередной фронт работ для подрядчика – территории соцучреждений - школ, детских садов, дворовых клубов. Затем будут опрысканы городские парки, скверы и места массового отдыха горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU