На улицах Ханты-Мансийска вырубают сухостой

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-06T10:00:37+03:00

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В окружной столице специальная комиссия провела обследование деревьев. Опасные и сухостойные насаждения будут вырублены до 1 сентября.

Как сообщили в администрации города Ханты-Мансийск, в результате было выявлено большое количество деревьев с высохшими ветвями по улицам Мира, Строителей, 100, район поворота на рынок «Солнечный», ул. Патриса Лумумбы 57А, ул.Коминтерна, ул.Гагарина, вырубка которых будет выполнена силами муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия.

Сотрудники отдела экологии Департамента городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска обращаются к горожанам с просьбой сообщать по телефону 32-33-92 информацию о наличии на территории города сухостойных и аварийно-опасных насаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU