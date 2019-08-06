2019-08-06T09:28:57+03:00
Общество

Палаточные детские лагеря Югры безопасны для проживания

Нарушений техники пожарной безопасности нет
Алена Кульмухаметова
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Палаточные детские лагеря Югры безопасны для проживания. Фото с сайта pixabay.comПалаточные детские лагеря Югры безопасны для проживания. Фото с сайта pixabay.com
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В Югре с 23 по 29 июля состоялись внеплановые проверки организаций отдыха детей и их оздоровления. Специалисты не выявили нарушений комплексной безопасности.

Как сообщили в правительстве Югры, специалисты проверили противопожарную безопасность 92 организаций, в том числе шесть палаточных лагерей. В ходе рейда сотрудники надзорных ведомств провели дополнительные инструктажи по соблюдению противопожарной безопасности для 500 работников и 2000 детей, отдыхающих в лагерях и оздоровительных организациях, напомнили о правилах поведения в случае пожара и методы оказания первой помощи.

Внеплановые проверки организаций детского отдыха и оздоровления состоялись после трагических событий в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Из-за пожара в одной из палаток четверо детей погибли, еще восемь пострадали.

Нужно отметить, что вопросы безопасности детского отдыха в Югре, в том числе соблюдение санитарных норм находятся на постоянном контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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