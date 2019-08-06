2019-08-06T09:02:38+03:00
Происшествия

На месторождении в Югре задержана банда похитителей нефти

Трое задержанных находятся под арестом
Алена Кульмухаметова
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На месторождении в Югре задержана банда похитителей нефти. Фото с сайта pixabay.comНа месторождении в Югре задержана банда похитителей нефти. Фото с сайта pixabay.com
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В Советском районе Югры задержана группа лиц, занимавшаяся хищением нефтепродуктов.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленники, сговорившись, совершили несанкционированное подключение к технологическому нефтепроводу, расположенному в пункте налива нефти на территории одного из месторождений Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Банда из пяти человек похитила подготовленную нефть объемом не менее 15 кубических метров с помощью перекачки нефти в автоцистерну автомобиля «КамАЗ». Предварительный материальный ущерб, нанесенный нефтяной компании, составил свыше 250 тысяч рублей.

В настоящее время следствием доказана причастность к совершению данного преступления 26-летнего, 47-летнего жителей Курганской области, 37 и 49-летних жителей Урая ХМАО и 47-летнего жителя Екатеринбурга.

Всем пятерым фигурантам предъявлено обвинение, по статье «Кража». Преступление относится к категории тяжких, за которое уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое отпущены под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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