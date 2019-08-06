Пожарные из Югры тушат сибирскую тайгу в Иркутской области

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-06T08:19:50+03:00

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Губернатором Югры Натальей Комаровой принято решение об оказании помощи в тушении лесных пожаров в Иркутской области. С такой просьбой к главе региона обратилось областное руководство.

Сегодня ночью отряд югорских пожарных из 54 человек вылетел в Братск.

Директор Ханты-Мансийской базы авиалесоохраны Иван Шевцов сообщил, в Иркутскую область направлены 21 человек из Лугового, 23 – из Советского, шесть человек из Нягани, два летчика-наблюдателя из Нижневартовска и Ханты-Мансийска и еще два специалиста Ханты-Мансийской авиабазы.

Поскольку у югорчан уже есть опыт работы по тушению лесных пожаров за пределами своего региона, в том числе и в районе предстоящей командировки, Иван Шевцов уточнил, что применение техники в данной ситуации невозможно. - Лопата и ранцевый лесной аппарат – основные средства, которыми будут вооружены огнеборцы, - добавил он. – Задача нам понятна.

Как отметил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов, на сегодняшний день на территории нашего округа не зарегистрированы лесные возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU