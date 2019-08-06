СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-06T07:59:39+03:00

Двух вартовчан задержали за кражу аккумулятора с «ВАЗа». Фото с сайта pixabay.com

Одному из преступников нет и 18 лет

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Молодой житель Нижневартовска со своим несовершеннолетним приятелем пошли на «дело». Старшему злоумышленнику, помимо уголовного дела за кражу, грозит ответственность за вовлечение малолетнего в преступление.

Полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении 22 и 17-летних горожан. Подозреваемые, находясь возле дома по улице Нефтяников, повредив тросик капота, с автомашины «ВАЗ-21074» похитили аккумуляторную батарею, стоимостью 4500 рублей. Ведется следствие.

Добавим, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 31 преступление, раскрыто 21, из них: вымогательство, один факт мошенничества экономической направленности, три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и шесть краж, в том числе три квартирные.

ИСТОЧНИК KP.RU