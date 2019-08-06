2019-08-06T09:09:46+03:00
Общество

Сургутский девятиклассник спас на озере девочку

Парнишка без раздумий бросился в воду, хотя сам плохо плавает
Алена Кульмухаметова
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Сургутский девятиклассник спас на озере девочку. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреСургутский девятиклассник спас на озере девочку. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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В летние дни к «Голубым озерам» неподалеку от поселка Федоровский в Сургустком районе местное население позагорать и искупаться устремляется целыми семьями.

Всё случилось 4 июля, когда семья Бахаевых-Исакаевых приехала к озеру на отдых. Весь берег был усыпан отдыхающими и припаркованными автомобилями. Мама - Диана Сапаралиевна расположилась в тени, папа – Хусейн Вахаевич с сыном Курманом выбрали место поближе к воде.

Неподалеку плескались мальчик и две девочки. Одна из девочек – семиклассница Александра начала тонуть. То ли по причине общего шума, то ли попросту не придав серьезного значения, находившиеся на берегу отдыхающие не отозвались на крики о помощи. Курман обратил внимание на девочку и тут же бросился в воду. В тот момент он не подумал, что сам плохо плавает и не очень уверенно держится на воде. Просто точно знал, что нужна помощь и нужно действовать.

Доплыв до девочки, которая уже скрылась под водой, он за руку вытащил ее на берег.

Из скромности, Курман только вскользь поделился с родителями, которые не стали прямыми очевидцами обстоятельств произошедшего.

- Мы были крайне удивлены, и только тогда осознали важность совершенного Курманом поступка, когда на следующий день на пороге нашей квартиры увидели эту девочку с мамой и тетей, - поделилась Диана Сапаралиевна, - они принесли нам большой торт. Мама девочки со слезами на глазах благодарила Курмана за то, что он спас самое дорогое, что у них есть. В этот же день семья девочки уехала в отпуск, но по возвращении они уже пригласили нас всей семьей в гости! Я так рада, что все хорошо закончилось и не дошло до трагедии. Горжусь своим единственным сыном! А на вопрос, как они нас нашли, мама девочки сказала, что дочь нашла Курмана в соцсетях.

Кстати, сам Курман не разрешил маме размещать в социальных сетях информацию об этом спасении. По его словам, его поступок обычен, любой на его месте поступил бы так же.

Интересно, что с девочкой Александрой, которую спас Курман, они учатся в одной школе, но до этого ни разу не пересекались. Она перешла в 7 класс, а Курман в 9-й.

Курман увлекается вольной борьбой, после школы планирует закончить ВУЗ и возможно пополнить ряды сотрудников МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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