СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-06T07:42:27+03:00

Юноша из Югорска похитил из автомобиля телефон стоимостью 120 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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Дорогой гаджет очень приглянулся молодому парнишке, потому он взял его без раздумий. Пользоваться чужим телефоном ему пришлось совсем чуть-чуть.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Югорске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 18-летний юноша, находясь в районе железнодорожного вокзала, похитил из автомобиля сотовый телефон стоимостью более 120 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыты четыре ранее зарегистрированных преступления: три кражи и насильственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU