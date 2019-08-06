СЕГОДНЯ 07:31 2019-08-06T07:31:09+03:00

В Сургуте девушка на «Опеле» протаранила «Хёндэ» и снесла забор. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими случилось накануне утром в городе Сургут. Девушка врезалась в другую иномарку, а после снесла ограждение.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 5 августа в 7:30 25-летняя водитель за рулём «Опель» при выезде из жилой зоны не уступила дорогу автомобилю, пользующемуся преимуществом, и протаранила «Хёндэ» , после чего врезалась в металлическое ограждение. В результате происшествия оба водителя получили телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека получили ранения. Задержано 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU