СЕГОДНЯ 06:56 2019-08-06T06:56:49+03:00

Погода в Югре 6 августа: дожди и тепло Фото: Татьяна Коркина

Ветер южных направлений с порывами при грозе

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Во вторник 6 августа в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, по западу умеренный, по крайнему западу сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду. Температура +22,+27 градусов, по северо-западу +16,+21 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывами 14-16 метров в секунду. Температура +22,+24 градусов.

В Сургуте солнечная и без осадков погода. Ветер южный, юго-восточный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +24 градусов.

В Нижневартовске преимущественно ясная и без осадков погода. Ветер южный, юго-восточный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19, +24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU