СЕГОДНЯ 14:57 2019-08-05T14:59:22+03:00

В Югорске за кражу вещей из магазина задержан безработный иностранец. Фото с сайта pixabay.com

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Сотрудники уголовного розыска Югорска задержали мужчину, подозреваемого в краже вещей из магазина, расположенного в одном из торгово-развлекательных комплексов города.

Так, 25 июля была совершена кража вещей на сумму около пяти тысяч рублей.

Накануне полицейскими был задержан уроженец одной из республик ближнего зарубежья. 32-летний иностранец пояснил, что приехал в Югорск на заработки, но на работу трудоустроиться не успел и денег не имел. Поэтому решил украсть спортивные вещи. Сотрудниками полиции похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU