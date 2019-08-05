«Семейный квартал» собрал когалымчан в сквере «Югорочка»
В минувшую субботу «Семейный квартал» вновь собрал ребят разных возрастов и их родителей, чтобы всем вместе зарядиться хорошим настроением. Мероприятия прошли на дворовой площадке по улице Олимпийская, 29 и в сквере «Югорочка» в Когалыме.
В этот раз организаторы выбрали нетрадиционный формат проведения мероприятия, предложив ребятам попробовать себя в театральном искусстве.
Вместе с героями сказки «Репка» ребята поучаствовали в музыкальной разминке, а затем сами стали героями сказки «Теремок».
С 17:00 до 19:00, сквер «Югорочка» принимал гостей и участников проекта «Семейный квартал расширяет границы». Зажигательная разминка, создание «паутинки дружбы», веселые эстафеты, игра в мяч, большой боулинг, гигантские шашки, головокружительные конкурсы - калейдоскоп развлечений вновь унес участников «Семейного квартала» в беззаботную страну детства!
Еще одной творческой находкой праздника стали разноцветные клубки нитей. Дети перекидывали их друг другу, держась за концы нитей и проговаривая добрые слова пожеланий своим друзьям по игре. В финале цветная паутина дружбы, взаимопонимания и веселья связала всех участников.
Напомним, что впервые фестиваль «Семейный квартал» прошел в Когалыме 2015 году. С тех пор проведение летних праздников на различных площадках стало доброй традицией.
ИСТОЧНИК KP.RU