Квартиру вартовчанки обокрал мужчина в маске и в бахилах
В дежурную часть полиции Нижневартовска обратилась жительница города, которая пояснила, что из ее квартиры пропали телевизор и ноутбук.
Оперативники установили, что накануне в подъезд дома, в котором проживает заявительница, заходил незнакомец в медицинской маске и бахилах, впоследствии скрывшийся на автомобиле.
В течение нескольких дней полицейские искали злоумышленника. Им оказался 32-летнего мужчину.
При задержании он пояснил, что ранее он возле одного из домов по улице Проспект Победы нашел ключ и решил методом проб установить к какой квартире в доме он подойдет. Его действия увенчались успехом. Пронаблюдав несколько дней за хозяевами, мужчина выбрал удобное для себя время, купил в аптеке санитарную маску и бахилы и в таком, как ему казалось, неузнаваемом наряде, проник в квартиру, откуда украл телевизор и ноутбук.
После задержания вор добровольно передал имущество сотрудникам полиции.
В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный вартовчанин ранее не судим.
ИСТОЧНИК KP.RU