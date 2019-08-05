СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-05T13:31:45+03:00

Квартиру вартовчанки обокрал мужчина в маске и в бахилах. Фото с сайта pixabay.com

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В дежурную часть полиции Нижневартовска обратилась жительница города, которая пояснила, что из ее квартиры пропали телевизор и ноутбук.

Оперативники установили, что накануне в подъезд дома, в котором проживает заявительница, заходил незнакомец в медицинской маске и бахилах, впоследствии скрывшийся на автомобиле.

В течение нескольких дней полицейские искали злоумышленника. Им оказался 32-летнего мужчину.

При задержании он пояснил, что ранее он возле одного из домов по улице Проспект Победы нашел ключ и решил методом проб установить к какой квартире в доме он подойдет. Его действия увенчались успехом. Пронаблюдав несколько дней за хозяевами, мужчина выбрал удобное для себя время, купил в аптеке санитарную маску и бахилы и в таком, как ему казалось, неузнаваемом наряде, проник в квартиру, откуда украл телевизор и ноутбук.

После задержания вор добровольно передал имущество сотрудникам полиции.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Известно, что задержанный вартовчанин ранее не судим.

ИСТОЧНИК KP.RU