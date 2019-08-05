СЕГОДНЯ 13:17 2019-08-05T13:17:07+03:00

Жителей Югры предупреждают о сильном ветре на 6 августа. Фото с сайта pixabay.com

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Ливни, гроза, град и сильный ветер ожидаются в Ханты-Мансийском автономном округе на 6 августа. Югорчан предупреждают о непогоде.

По информации окружной метеослужбы, в Югре 6 августа ожидается усиление ветра. Его скорость может достигать 18 метров в секунду. Также возможны дождь и гроза.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно звонить по телефону 112.

Добавим, что со 2 августа в сельском поселении Саранпауль Берёзовского района, где из-за подъёма уровня воды в реке Ляпин, подтопленными остаются 20 придомовых территорий и четыре индивидуальных жилых дома, в которых остаются шесть человек, введен режим «Чрезвычайная ситуация». По данным центра гидрометеорологии в ближайшее время в Берёзовском районе местами ожидаются осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU