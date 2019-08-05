В минувшие выходные в Югре раскрыто 70 преступлений
За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 97 преступлений, раскрыто 70, из них: два грабежа, два факта мошенничества, разбой, девять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 27 краж, в том числе шесть – квартирные.
Так, в Нижневартовске сотрудниками полиции установлен 36-летний подозреваемый, который из дома по улице Индустриальной похитил кабель длиной около 20 метров. Сумма ущерба составила около 5000 рублей..
В Сургуте 19-летний подозреваемый из квартиры одного из домов по проезду Первопроходцев похитил сотовый телефон стоимостью 9000 рублей, принадлежащий женщине. Похищенное изъято.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU