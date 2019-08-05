2019-08-05T11:59:39+03:00
Общество

В минувшие выходные в Югре раскрыто 70 преступлений

Чаще всего регистрируют кражи
Алена Кульмухаметова
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В минувшие выходные в Югре раскрыто 70 преступленийВ минувшие выходные в Югре раскрыто 70 преступленийФото: Татьяна Коркина
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За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 97 преступлений, раскрыто 70, из них: два грабежа, два факта мошенничества, разбой, девять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 27 краж, в том числе шесть – квартирные.

Так, в Нижневартовске сотрудниками полиции установлен 36-летний подозреваемый, который из дома по улице Индустриальной похитил кабель длиной около 20 метров. Сумма ущерба составила около 5000 рублей..

В Сургуте 19-летний подозреваемый из квартиры одного из домов по проезду Первопроходцев похитил сотовый телефон стоимостью 9000 рублей, принадлежащий женщине. Похищенное изъято.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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