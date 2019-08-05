СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-05T11:53:59+03:00

В Югре не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Фото с сайта pixabay.com

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За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на девять утра 5 августа лесных пожаров не зарегистрировано. Действующих лесных пожаров нет.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируется 1-2 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 173 лесных пожара общей площадью 3872,42 га (лесная площадь – 3549,12 га). Для сравнения, в 2018 году на эту дату в лесах региона произошло 178 пожаров площадью 6513,86 га, в 2017 году – 362 пожара площадью 53605,69 га, - сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU