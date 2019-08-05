Охотнику из Радужного грозит срок за глухаря и четырёх тетеревов

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-05T11:43:30+03:00

Охотнику из Радужного грозит срок за глухаря и четырёх тетёрок. Фото с сайта pixabay.com

Разрешения на стрельбу у него не было

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Незаконная охота югорчанина нанесла ущерб природным ресурсам почти на 60 тысяч рублей. На горе-охотника завели уголовное дело.

Прокурор Нижневартовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Радужный. Он обвиняется в незаконной охоте.

Как сообщили в профильном ведомстве, мужчина в мае 2019 года, находясь на Тюменском месторождении Нижневартовского района, не имея специального разрешения из охотничьего ружья отстрелил четырёх особей тетерева и одной особи глухаря.

В результате преступных действий злоумышленника был причинен ущерб природным ресурсам на сумму 58 тысяч рублей, который возмещен обвиняемым в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU