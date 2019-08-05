Охотнику из Радужного грозит срок за глухаря и четырёх тетеревов
Незаконная охота югорчанина нанесла ущерб природным ресурсам почти на 60 тысяч рублей. На горе-охотника завели уголовное дело.
Прокурор Нижневартовского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Радужный. Он обвиняется в незаконной охоте.
Как сообщили в профильном ведомстве, мужчина в мае 2019 года, находясь на Тюменском месторождении Нижневартовского района, не имея специального разрешения из охотничьего ружья отстрелил четырёх особей тетерева и одной особи глухаря.
В результате преступных действий злоумышленника был причинен ущерб природным ресурсам на сумму 58 тысяч рублей, который возмещен обвиняемым в полном объеме.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU