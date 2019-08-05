В Когалыме до конца недели закончат ремонт проезда на улице Дружбы Народов

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-05T10:57:56+03:00

Ям и луж на этом участке больше не будет

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Мероприятия по ремонту внутридворового проезда на участке от улице Дружбы Народов до Дома в Когалыме быта начались в июле. Все работы специалисты планируют завершить до конца текущей недели.

Как сообщили в городской администрации, на сегодняшний день подрядчики уже провели работы по восстановлению системы ливневой канализации, установив дождеприемники, в настоящее время укладывают бордюрный камень и обустраивают тротуар вдоль дома, расширяют парковку, ведут подготовку к асфальтированию дороги.

Ранее жители часто жаловались на скопление воды, ямы на проезжей части. После завершения работ все эти неудобства останутся в прошлом.

Отметим, уже отремонтирован проезд от ул. Дружбы Народов до Мира, 10. Работы ведутся на участке от перекрестка ул. Молодежная-Ленинградская к шестой школе. Кроме того, в этом году система ливневой канализации восстановлена по ул. Прибалтийская, д.31 (ТЦ Лайм), ул. Ленинградская, д.19/1 (пешеходный переход со стороны роддома); ул. Бакинская, д.19, 19а (пешеходный переход со стороны магазина «Магнит»); во дворе по ул. Молодежная, д.30. Также уже установлены дождеприемники во дворе по ул. С. Повха, 22, Сибирская, 15, 17, 19, его благоустраивают в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU