2019-08-05T10:48:35+03:00
Общество

В аэропорту Сургута таможенники отняли 300 тысяч рублей у иностранцев

Деньги могут конфисковать в пользу государства
Алена Кульмухаметова
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В аэропорту Сургута таможенники отняли 300 тысяч рублей у иностранцевВ аэропорту Сургута таможенники отняли 300 тысяч рублей у иностранцевФото: Татьяна Коркина
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Три авиапассажира, следующие по «зеленому коридору», задержаны в Сургуте во время таможенного контроля международных авиарейсов в Баку - Азербайджанская Республика и Худжанд Республика Таджикистан.

Как сообщает хантымансийская таможня, в общей сложности путешественники пытались вывезти 2,2 млн рублей незадекларированных наличных денег.

Сургутским таможенным постом Ханты-Мансийской таможни возбуждены дела об административных правонарушениях. Нарушителей ждет наказание: административный штраф, либо конфискация предмета правонарушения.

Триста тысяч рублей - сумма, превышающая лимит, разрешенный к вывозу без таможенного декларирования в письменной форме - изъяты.

- Деньги через таможенную границу можно перемещать в любом объеме при условии, что общая сумма в эквиваленте, превышающем 10 тысяч долларов США, будет письменно задекларирована. За нарушение требования предусмотрена административная или уголовная ответственность в зависимости от размера незаконно перемещаемой суммы, - отметил и.о. заместителя начальника Ханты-Мансийской таможни Юрий Абрамович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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