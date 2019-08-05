Житель Урая «подарил» неизвестным более 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-05T10:43:34+03:00

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Наводящие вопросы во время звонка с неизвестного номера не смутили жителя Урая. После общения с незнакомцем со счёта югорчанина списались более 300 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

Полицейские установили, что потерпевшему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, спросил, переводил ли он денежные средства кому- нибудь, терял ли заявитель свой паспорт или свою банковскую карту, на что ураец ответил отрицательно. Тогда звонивший сообщил потерпевшему, что его данными кто-то воспользовался, спросили, в каких еще банках у него имеются вложения, и сколько именно. Житель Урая выдал все сведения злоумышленникам по имеющимся у него накоплениям. В ответ мошенник сообщил, что для того, чтобы не лишится денег, потерпевшему необходимо все денежные средства снять и перевести на резервные счета, который ему продиктовали. Югорчанин послушно выполнил все указания и вскоре с его счетов списались 318 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU