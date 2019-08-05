СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-05T10:35:39+03:00

Спасатели из Югры стали чемпионами России по пожарно-спасательному спорту. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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С 29 июля по 2 августа в Санкт-Петербурге проходил ΧΧVIII чемпионат МЧС России по пожарно-спасательному спорту и Первенство МЧС России на Кубок ЦС ВДПО. За титул чемпиона России боролись 15 лучших команд, в числе которых действующий чемпион - сборная Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, в течение четырех дней спортсмены состязались в подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню, преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, боевом развертывании и пожарной эстафете.

По итогам состязаний сборная Ханты-Мансийского округа заняла первое место, и второй год подряд стала абсолютным чемпионом России по пожарно-спасательному спорту.

Необходимо отметить, что благодаря тренерскому составу, на протяжении последних 15 лет в Югре одна из сильнейших команд страны. Спортсмены округа на постоянной основе входят в сборную России и защищают честь страны на международных соревнованиях. Основу сборной составляют мастера спорта и мастера спорта международного класса, которыми поставлены действующие рекорды России и Мира.

Все спортсмены югорской сборной на Чемпионате показали стабильно высокий результат. Для спортсменов, показавших лучшие результаты, открылась возможность повысить на ступень свои спортивные звания до кандидатов и мастеров спорта, ну и конечно перспектива попасть в сборную России и представлять нашу страну на мировом чемпионате.

ИСТОЧНИК KP.RU