Жители Ханты-Мансийска поддержали акцию «Суббота доноров»
Во многих городах России в августе проводится акция Всероссийская «Суббота доноров», которая дает возможность даже самому занятому человеку найти время для благородного поступка. В Ханты-Мансийске она состоялась в минувший выходной в отделении переливания крови Окружной клинической больницы.
Как сообщили в пресс-центре учреждения, ее участниками стали 48 жителей окружного центра. За время акции было заготовлено 75 литров цельной крови, 10 литров плазмы и около 13 литров эритроцитарной взвеси.
Также в этот день состоялось награждение самых активных доноров Ханты-Мансийска и донорских династий. Благодарственными письмами руководителя Окружной клинической больницы отмечены девять доноров и три династии.
ИСТОЧНИК KP.RU