2019-08-05T09:59:49+03:00
Общество

Жители Ханты-Мансийска поддержали акцию «Суббота доноров»

Она состоялась в отделении переливания крови Окружной клинической больницы
Алена Кульмухаметова
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Жители Ханты-Мансийска поддержали акцию «Суббота доноров». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЖители Ханты-Мансийска поддержали акцию «Суббота доноров». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Во многих городах России в августе проводится акция Всероссийская «Суббота доноров», которая дает возможность даже самому занятому человеку найти время для благородного поступка. В Ханты-Мансийске она состоялась в минувший выходной в отделении переливания крови Окружной клинической больницы.

Как сообщили в пресс-центре учреждения, ее участниками стали 48 жителей окружного центра. За время акции было заготовлено 75 литров цельной крови, 10 литров плазмы и около 13 литров эритроцитарной взвеси.

Также в этот день состоялось награждение самых активных доноров Ханты-Мансийска и донорских династий. Благодарственными письмами руководителя Окружной клинической больницы отмечены девять доноров и три династии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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