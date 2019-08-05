Полицейские на рассвете нашли пропавшего грибника из Югорска

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-05T10:00:54+03:00

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Накануне около 19 часов в дежурную часть полиции Советского района обратился 54-летний житель Югорска. Мужчина просил помочь разыскать его супругу. Женщина после работы решила заехать в лес, чтобы насобирать грибов

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, возвращаясь домой с работы, 43-летняя женщина зашла в лес, примерно в 20-ти километрах от города Югорска в сторону поселка Агириш Советского района, чтобы насобирать грибов и заблудилась. До того, как разрядился телефон, она успела позвонить мужу и сообщить о своём местонахождении.

На поиски женщины отправились 30 полицейских Советского района. На протяжении всей ночи наружные наряды полиции объезжали просеку с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами, по которой предположительно женщина ушла вглубь леса.

На рассвете поисковые группы направились в лес. Около 7 часов утра женщина была найдена. От медицинской помощи югорчанка отказалась.

Как выяснили полицейские, женщина отошла от дороги, где стоял её автомобиль, примерно на два километра. Когда хотела возвратиться назад, перепутала направление движения и углубилась в лес.

ИСТОЧНИК KP.RU