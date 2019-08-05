В Сургуте пройдёт масштабный фестиваль спорта

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-05T09:45:15+03:00

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В День физкультурника в Сургуте пройдет масштабный фестиваль спорта 10 августа горожан ждут на 20 спортивных, творческих, музыкальных и гастрономических площадках. Спортфестиваль в Сургуте начнется с футбольных матчей в 10.00. В полдень стартуют «веселые старты» для детей, показательные выступления по парашютному спорту и конкурс «Хоккейные баталии». После обеда на лыжероллерной трассе состоится легкоатлетический забег на короткие и длинные дистанции. На основной сцене развернется дэнс-батл «Хитовые танцы».

В 13.00 болельщиков и спортсменов ждут на соревнованиях по армреслингу, мастер-классах по игре в шахматы и шашки, показательных выступлениях по каратэ. Во второй половине дня также пройдут гонки на радиоуправляемых машинах, соревнования по спортивной аэробике, кросс-фиту и баскетболу. На параллельных площадках организуют мероприятия для семей с детьми: рыцарский турнир, игры с аниматором, квесты и мастер-класс по блогерству. На случай дождя организаторы подготовили мобильные шатры.

Завершит фестиваль велопробег «Ночь на колесах». Зарегистрироваться на него можно в 20.00 в день проведения мероприятия.

- Велосипедисты проедут по маршруту от спортивного ядра по проспекту Ленина до главного корпуса Сургутского государственного университета, - сообщает администрации города Сургут.

ИСТОЧНИК KP.RU