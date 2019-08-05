Югорчанка из подъезда увела чужой велосипед

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-05T09:39:06+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе полиция продолжает фиксировать сезонные кражи велосипедов.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Сургутском районе следователи возбуждили уголовное дело по статье «Кража». 33-летняя подозреваемая, находясь у первого подъезда одного из домов переулка Трассового посёлка Солнечный похитила велосипед, принадлежащий 51-летней женщине. Сумма ущерба составила около девяти тысяч рублей. Похищенное изъято. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие дни раскрыты 11 ранее зарегистрированных преступлений, из них: угроза убийством, два факта умышленного причинения вреда здоровью, мошенничество, семь краж.

ИСТОЧНИК KP.RU