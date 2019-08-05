СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-05T09:00:17+03:00

Губернатор Югры в режиме онлайн ответит на вопросы жителей округа. Фото с сайта правительства Югры

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Онлайн-конференция, посвященная вопросам благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», состоится 9 августа в 16:30.

Участие в ней примут губернатор Югры Наталья Комарова, руководители всех 22 муниципальных образований, представители профильных региональных ведомств, подрядных и управляющих компаний, служб надзора, общественных организаций.

Прямая трансляция будет вестись в группе «Правительство Югры» в социальной сети «ВКонтакте», на сайте телеканала «Сургут-24» (Сургутинтерновости).

Вопросы, видеообращения, предложения от жителей региона принимаются в группе «Правительство Югры», а также по телефону горячей линии центра «Открытый регион»: 8-800-101-00-86.

Напомним, предыдущая онлайн-конференция состоялась 10 июля. Она была посвящена вопросам переселения жителей Югры из ветхого и аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU