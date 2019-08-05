2019-08-05T09:00:17+03:00
Общество

Губернатор Югры в режиме онлайн ответит на вопросы жителей округа

Темой выбрали вопросы благоустройства
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Губернатор Югры в режиме онлайн ответит на вопросы жителей округа. Фото с сайта правительства ЮгрыГубернатор Югры в режиме онлайн ответит на вопросы жителей округа. Фото с сайта правительства Югры
Изменить размер текста:

Онлайн-конференция, посвященная вопросам благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», состоится 9 августа в 16:30.

Участие в ней примут губернатор Югры Наталья Комарова, руководители всех 22 муниципальных образований, представители профильных региональных ведомств, подрядных и управляющих компаний, служб надзора, общественных организаций.

Прямая трансляция будет вестись в группе «Правительство Югры» в социальной сети «ВКонтакте», на сайте телеканала «Сургут-24» (Сургутинтерновости).

Вопросы, видеообращения, предложения от жителей региона принимаются в группе «Правительство Югры», а также по телефону горячей линии центра «Открытый регион»: 8-800-101-00-86.

Напомним, предыдущая онлайн-конференция состоялась 10 июля. Она была посвящена вопросам переселения жителей Югры из ветхого и аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24