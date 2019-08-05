СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-05T08:49:52+03:00

Мошенники «поймали» югорчан на шубу и трактор. Фото с сайта pixabay.com

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За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 27 дистанционных преступлений. Жители Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Радужного, Нягани, Когалыма, Мегиона, Ханты-Мансийска, Лангепаса, Урая, Пыть-Яха, Березовского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского районов перевели мошенникам более 1,4 миллиона рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств. Таким способом злоумышленники похитили у югорчан более 700 тысяч рублей.

Кроме того, жители округа попадались в ловушки мошенников на бесплатных сайтах объявлений, в социальных сетях.

Так, в Пыть-Яхе 39-летняя местная жительница, желая продать шубу на сайте бесплатных объявлений, лишилась более 56 тысяч рублей.

33-летний житель Нефтеюганского района перевел мошенникам 31 тысячу рублей, приобретая трактор.

Жительницы Нижневартовска и Когалыма лишились в общей сложности более 117 тысяч, приобретая одежду и обувь в сети Интернет.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU