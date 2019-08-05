В Нижневартовске автобусы идут в обход улицы Интернациональная
В связи с ремонтными работами на улице Интернациональной с 3 августа и до окончания работ полностью перекрыт участок дороги от улицы Северной до улицы Нефтяников, четная сторона. Об этом сообщили в администрации города Нижневартовск. По этой причине изменится схема движения общественного транспорта.
Автобусы поедут по следующим маршрутам:
№6 (6к): улица Интернациональная – улица Северная – Железнодорожный вокзал (в обратном направлении);
№7: улица Интернациональная – улица Северная – улица Чапаева и далее по маршруту (в обратном направлении);
№13 (13к): улица Интернациональная – улица Северная – улица Чапаева – улица Интернациональная и далее по маршруту (в прямом направлении);
№15: улица Интернациональная – улица Северная – Железнодорожный вокзал (в прямом направлении);
№32: улица Интернациональная – улица Северная – улица Чапаева – улица Интернациональная и далее по маршруту (в обратном направлении).
ИСТОЧНИК KP.RU