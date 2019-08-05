2019-08-05T08:30:51+03:00
Общество

В Нижневартовске автобусы идут в обход улицы Интернациональная

Ведутся ремонтные дорожные работы
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске автобусы идут в обход улицы Интернациональная. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске автобусы идут в обход улицы Интернациональная. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В связи с ремонтными работами на улице Интернациональной с 3 августа и до окончания работ полностью перекрыт участок дороги от улицы Северной до улицы Нефтяников, четная сторона. Об этом сообщили в администрации города Нижневартовск. По этой причине изменится схема движения общественного транспорта.

Автобусы поедут по следующим маршрутам:

№6 (6к): улица Интернациональная – улица Северная – Железнодорожный вокзал (в обратном направлении);

№7: улица Интернациональная – улица Северная – улица Чапаева и далее по маршруту (в обратном направлении);

№13 (13к): улица Интернациональная – улица Северная – улица Чапаева – улица Интернациональная и далее по маршруту (в прямом направлении);

№15: улица Интернациональная – улица Северная – Железнодорожный вокзал (в прямом направлении);

№32: улица Интернациональная – улица Северная – улица Чапаева – улица Интернациональная и далее по маршруту (в обратном направлении).

ИСТОЧНИК KP.RU

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