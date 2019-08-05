2019-08-05T08:31:35+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийском районе на трассе насмерть разбился водитель «Ниссан Цефиро»

Автомобиль «вылетел» с дороги на обочину
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийском районе на трассе насмерть разбился водитель «Ниссан Цефиро». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Ханты-Мансийском районе на трассе насмерть разбился водитель «Ниссан Цефиро». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось 4 августа около половины восьмого утра на 115 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 25-летний водитель за рулём «Ниссан Цефиро» не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия, водитель скончался.

В период со 2 по 4 августа на территории округа зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 15 получили ранения. Задержано 43 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 12 – за отказ от медицинского освидетельствования и 15 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 69 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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