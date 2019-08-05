СЕГОДНЯ 08:00 2019-08-05T08:03:19+03:00

Подготовка к выборам в Югре проходит в плановом порядке. Фото с сайта правительства ХМАО-Югры

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В региональном правительстве прошло заседание координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в Югре.

Глава Югры Наталья Комарова напомнила, что 8 сентября в округе пройдут выборы регионального и муниципального уровней – это дополнительные выборы депутата окружной думы по одномандатному округу № 15, а также 29 местных депутатов и 5 глав сельских поселений в 11 муниципальных образованиях.

24 июля 2019 года завершился прием документов для выдвижения, регистрации кандидатов на все названные выборные должности.

Губернатор также сделала акцент на необходимости своевременного устранения выявленных нарушений в ходе проверок избирательных участков силовыми и надзорными ведомствами.

На выборы в органы местного самоуправления выдвинут 131 кандидат: 33 – от партии «Единая Россия», 31 – от ЛДПР, 16 – от КПРФ, 13 – от партии «Справедливая Россия», 1 – от Казачьей партии Российской Федерации, 1 – от Коммунистической партии Коммунистов России, 1 – от Партии Роста, 1 – от партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт», 34 – самовыдвижение.

Из 131 кандидата зарегистрированы 64: 29 – от партии «Единая Россия», 16 – от ЛДПР, 5 – от КПРФ, 1 – от Казачьей партии Российской Федерации, 1 – от Коммунистической партии Коммунистов России, 1 – от партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт», 11 – самовыдвижение.

Напомним, регистрация кандидатов по всем уровням выборов завершилась 3 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU