СЕГОДНЯ 07:03 2019-08-05T07:03:09+03:00

Погода в Югре 5 августа: местами грозы и небольшой дождь Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник 5 августа в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами кратковременные дожди, днём на востоке округа с грозами. Ветер южных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +19,+24 градусов, в северо-западных районах +13,+18 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+22 градусов.

В Сургуте переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, восточный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +17, +21 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18, +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU