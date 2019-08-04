В югорском селе остаются подтопленными еще 20 участков и четыре дома

4 Авг. 07:18 2019-08-04T07:18:41+03:00

Людям оказана помощь в вывозе предметов обихода и организована доставка питьевой воды. Фото с сайта ГУ МЧС России по Югре

Изменить размер текста: A A

Уровень воды на реке Ляпин в селе Саранпауль начал падать, но ситуация остается на контроле. Об этом сообщили в правительстве Югры. Специалисты дежурят круглосуточно.

По данным на вчерашний вечер, уровень воды в реке составлял 1156 сантиметров, это на четыре сантиметра ниже, чем 2 августа. Остаются подтопленными пока еще 20 придомовых территории и четыре индивидуальных жилых дома, где живут шесть человек. Они отказываются от эвакуации, поэтому людям оказана помощь в вывозе предметов обихода и организована доставка питьевой воды.

В ближайшее время в Березовском районе местами ожидаются осадки. Администрации района поручено спрогнозировать ситуацию по наихудшему сценарию, продолжить работу по оказанию всесторонней помощи населению, акцентировать внимание на оповещении людей.

Заместитель губернатора Всеволод Кольцов поручил службам социальной помощи и органам местного самоуправления в кратчайшие сроки подготовить документы для выплаты материальной помощи, обеспечить граждан продовольственными пайками.

Начальник Главного управления МЧС России по Югре Петр Кугуй указал на выполнение всех предусмотренных законодательством мероприятий в режиме ЧС.

Напомним, причиной подъема уровня воды в реках округа стали дожди, обрушившиеся на Югру.

ИСТОЧНИК KP.RU