Погода в Югре 4 августа: пасмурно, но тепло

4 Авг. 04:58 2019-08-04T04:58:48+03:00

На протяжении всего дня погода в Югре будет пасмурной Фото: Лидия Шумкова

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На протяжении всего дня погода в Югре будет пасмурной. В столице округа без осадков, +12…+19 градусов. Ветер юго-западный, сильный, порывы до 9 метров в секунду.

В Нефтеюганске - переменная облачность, есть небольшая вероятность слабого дождя, +14..21°, ветер юго-западный, умеренный.

В Нижневартовске в этот пасмурная погода будет не только с утра, но и до самого вечера. Зато без осадков, +16..24°, ветер южный.

В Сургуте 4 августа возможна гроза. Переменная облачность сохранится до самого вечера, +15..21°, ветер умеренный, юго-западный.

В Лангепасе ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками, +14..22°, ветер южный, умеренный. Без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU