3 Авг. 17:28 2019-08-03T17:59:22+03:00

В Сургуте простились с молодым полицейским, погибшим в резне на Пушкинской Фото: группа "Регион-86 | Сургут" vk.com

На церемонии присутствовали более ста человек

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В Сургуте состоялась церемония прощания с сотрудником полиции Ильмиром Хановым. Он погиб при выполнении служебных обязанностей 1 августа. Ему было всего 25 лет.

Более ста человек – друзья и родственники Ильмира, сослуживцы, сотрудники Росгвардии и УВД города - пришли проститься с молодым полицейским.

- Ильмир поступил в данной ситуации при данных обстоятельствах самым адекватным образом. Он не мог применить оружие, стреляя ночью, когда в активной борьбе на линии огня находился его товарищ, а вокруг граждане и жилой сектор. Ценой своей жизни Ильмир спас сослуживца, они предотвратили более тяжкие последствия, не допустив гибели мирных граждан Сургута, - обратился начальник УМВД по Сургуту Руслан Кондрашов.

Ильмир Ханов родился в Лянторе ХМАО-Югры. Закончил школу, отслужил в армии, пришел работать в полицию в ноябре 2016 года. После прохождения стажировки в мае 2017 года был назначен на должность полицейского ППСП УМВД России по г. Сургуту. Похоронен 25-летний полицейский будет похоронен в Башкирии. Гроб с его телом уже отправлен на родину Ильмира.

Руководство и личный состав МВД России выражают соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при выполнении служебных обязанностей.

«Эта утрата тяжела, безвременна и невосполнима. Его семье будет оказана вся необходимая помощь», - отметили в УМВД.

Напомним, трагические события произошли поздно вечером в 1 августа во дворе дома №1 на Пушкинской. Вызов на пульт оперативного дежурного поступил около 22 часов по местному времени. На вызов приехал местных жителей, которые жаловались на неадекватного мужчину, прибыл экипаж ППС: инспектор Александр Царегородцев и инспектор Ильмир Ханов.

Полицейские подошли к неизвестному мужчине, которого приняли за пострадавшего. Однако злоумышленник внезапно напал на них с ножом. Сержанта полиции Ильмира Ханова он смертельно ранил. Его напарник успел выстрелить и вызвать подмогу.

Все остальное действие попало на видеорегистратор машины росгвардейцев. Нападавшего ликвидировали. Александр Царегородцев находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU