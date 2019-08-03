В Мегионе поймали дачного вора

3 Авг. 16:02 2019-08-03T16:02:41+03:00

Украденное он в этот же день продал прохожим, а деньги прогулял

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Мегионские полицейские раскрыли кражу из дачного дома. Наживой вора стали электрогенератор и бензопила.

О похищении электроинструментов в полицию сообщил 34-летний местный житель. Он оценил потери на сумму 22 тысячи рублей. Мужчина пояснил, что в дачной постройке практически не проживает, но хранит там садовый инвентарь и инструменты.

Личность злоумышленника установили во время оперативных мероприятий. Подозреваемым оказался ранее судимый 24-летний мегионец. Он признался в краже.

Мужчина рассказал, что на тот момент он не работал и нуждался в деньгах. Обогатиться решил таким криминальным способом, взломав дверь одной из построек. Он сбил навесной замок и проник в помещение, из которого похитил электроинструменты. Украденное в этот же день продал случайным прохожим, вырученные деньги прогулял.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». Наказанием для него может стать лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает ОМВД России по г. Мегиону.

ИСТОЧНИК KP.RU