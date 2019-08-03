В Нижневартовске готовят 97 земельных участков для льготников
В нижневартовском микрорайоне 12-П – это старая часть города - завершается работа по подготовке земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Наделы получат горожане льготной категории. Распределение 97 участков состоится в четвертом квартале текущего года, сообщили в администрации города.
Реализацию мероприятий оценил глава муниципалитета Василий Тихонов. На месте, где сейчас ведутся работы по завозу песка и щебня для дальнейшего формирования внутриквартальных проездов. Энергетики построят для данного района сеть электроснабжения и трансформаторную подстанцию.
В настоящее время свою очередь ожидают 896 граждан. Многодетные семьи, которые встали в очередь до 2 апреля 2016 года, могут воспользоваться социальной выплатой на обеспечение жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка.
Создание одного земельного участка городскому бюджету обходится в сумму более двух миллионов рублей. Высокая цена обусловлена тем, что в окрестностях города практически все участки заболочены, и необходимо провести внушительный объем работы для того, чтобы в будущем на этой земле можно было строить жилые дома.
ИСТОЧНИК KP.RU