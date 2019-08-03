2019-08-03T15:01:15+03:00
Общество

В Нижневартовске готовят 97 земельных участков для льготников

Распределение наделов состоится в конце года
Анна Полякова
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В Нижневартовске готовят 97 земельных участков для льготников Фото: n-vartovsk.ruВ Нижневартовске готовят 97 земельных участков для льготников Фото: n-vartovsk.ru
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В нижневартовском микрорайоне 12-П – это старая часть города - завершается работа по подготовке земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Наделы получат горожане льготной категории. Распределение 97 участков состоится в четвертом квартале текущего года, сообщили в администрации города.

Реализацию мероприятий оценил глава муниципалитета Василий Тихонов. На месте, где сейчас ведутся работы по завозу песка и щебня для дальнейшего формирования внутриквартальных проездов. Энергетики построят для данного района сеть электроснабжения и трансформаторную подстанцию.

В настоящее время свою очередь ожидают 896 граждан. Многодетные семьи, которые встали в очередь до 2 апреля 2016 года, могут воспользоваться социальной выплатой на обеспечение жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка.

Создание одного земельного участка городскому бюджету обходится в сумму более двух миллионов рублей. Высокая цена обусловлена тем, что в окрестностях города практически все участки заболочены, и необходимо провести внушительный объем работы для того, чтобы в будущем на этой земле можно было строить жилые дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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