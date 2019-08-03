3 Авг. 14:06 2019-08-03T14:06:53+03:00

В Нефтеюганске рецидивист попал в аварию на угнанном автомобиле Фото: 86.мвд.рф

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Полицейские Нефтеюганска раскрыли угон автомобиля. Злоумышленнику не удалось долго радоваться преступной ловкости.

Об исчезновении автомобиля марки «ДЭУ Нексия» в полицию сообщил местный житель, который рассказал, что машина была припаркована возле его дома в 11а микрорайоне.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого – 36-летнего ранее неоднократно судимого нефтеюганца. Он признался, что совершил угон, чтобы продать машину. Деньги планировал потратить на личные нужды.

Однако, когда ехал на угнанном авто, попал в ДТП, съехав в кювет. Несмотря на то, что машина была исправной, вытаскивать ее не стал, а просто скрылся.

На угонщика завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Со злоумышленника взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении, ОМВД России по г. Нефтеюганску.

ИСТОЧНИК KP.RU