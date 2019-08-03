Югорским студентам увеличат стипендии

3 Авг. 12:06 2019-08-03T12:11:16+03:00

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С 1 сентября размер стипендий югорских студентов, выплачиваемых за счет средств окружного бюджета, увеличится на четыре процента. Такое решение было принято на заседании правительства, которое состоялось 2 августа под председательством губернатора Натальи Комаровой.

- В результате учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений с учетом северных коэффициентов будут получать около 1 тысячи рублей, студенты вузов – около 2 тысяч 700 рублей, ординаторы – 5 тысяч 400 рублей, а аспиранты – около 13 тысяч, - пояснил директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

Глава региона отметила, что это запланированное повышение, рассчитанное, исходя из ожидаемого уровня инфляции. Индексация размера стипендий на размер инфляции является в Югре ежегодной, производится в преддверии 1 сентября и направлена на поддержку студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU