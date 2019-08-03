Югра и Ямал договорились совместно развивать дорожно-транспортную инфраструктуру

3 Авг. 10:18 2019-08-03T10:18:32+03:00

Стратегический документ рассчитан до 2024 года

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Югра и Ямал синхронизируют свои действия в развитии транспортных сообщений. Об этом заявил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок после принятого решения на заседании регионального правительства, которое состоялось под председательством главы округа Натальи Комаровой.

Члены высшего органа исполнительной власти Югры одобрили соглашение между правительствами ХМАО и ЯНАО по совместному развитию дорожной и транспортной инфраструктуры. В разработке следующие направления: «Нягань – Андра – Белоярский – Надым – Салехард», автодорожный коридор «Тюмень – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард» и «Радужный – Вынгапуровский – Ноябрьск.

- Этот стратегический документ, рассчитанный до 2024 года, определяет повышение уровня экономического развития регионов, качества жизни людей за счет увеличения доступности транспортной инфраструктуры, – отметила Наталья Комарова.

Соглашение также поспособствует развитию двухсторонних связей между регионами, а также реализации совместных проектов по строительству автодорог, отметили в правительстве ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU