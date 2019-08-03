Тяжелая и невосполнимая утрата: МВД окажет семье погибшего в Сургуте полицейского необходимую помощь

3 Авг. 08:23 2019-08-03T09:12:01+03:00

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Семье погибшего при выполнении служебных обязанностей в Сургуте полицейского будет оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщили в местной полиции. Сержанту Ильмиру Ханову было всего 24 года.

Напомним, жуткие события, которые теперь называют резней на Пушкинской, произошли в 1 августа. Вызов на пульт оперативного дежурного поступил около 22 часов по местному времени. Местные жители жаловались на подозрительного мужчину во дворе дома №1.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Югра», на вызов приехал экипаж ППС: инспектор Александр Царегородцев и инспектор Ильмир Ханов.

Полицейские подошли к неизвестному мужчине. Однако злоумышленник внезапно напал на них с ножом. Сержант полиции Ильмир Ханов скончался на месте от смертельного удара. Его напарник успел выстрелить и вызвать подмогу.

Сотрудники Росгвардии прибыли практически мгновенно. Все остальное действие попало на видеорегистратор машины росгвардейцев. Нападавший ликвидирован. Его застрелили на месте. Александр Царегородцев находится в больнице. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

«1 августа 2019 года при выполнении служебных обязанностей погиб полицейский-водитель 1 взвода 1 роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Сургуту сержант полиции Ильмир Ханов», - говорится в сообщении местной полиции.

Ильмир Ханов родился в Лянторе ХМАО-Югры. Закончил школу, отслужил в армии, пришел работать в полицию в ноябре 2016 года. После прохождения стажировки в мае 2017 года был назначен на должность полицейского ППСП УМВД России по г. Сургуту.

Руководство и личный состав МВД России выражают соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при выполнении служебных обязанностей.

«Эта утрата тяжела, безвременна и невосполнима. Его семье будет оказана вся необходимая помощь», - отметили в УМВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU