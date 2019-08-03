Новорожденным югорчанам в 2020 года начнут выдавать мультикарту

3 Авг. 06:38 2019-08-03T06:38:43+03:00

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Подарки новорожденным югорчанам в виде мультикарты с суммой в 20 тысяч рублей на счете будут предоставляться в автономном округе с 1 января 2020 года. Этот подарок будет вручаться каждому новорожденному до 2028 года включительно. Такое решение члены регионального правительства приняли единогласно 2 августа.

– Каким будет подарок «Расту в Югре» определили югорчане в ходе опросов, - прокомментировала губернатор Наталья Комарова.

Напомним, респонденты могли выбрать из двух видов равнозначных по цене подарков: комплект детских принадлежностей или мультикарта.

Анкетирование проводили в интернете во всех 22 муниципалитетах. В опросе участвовали свыше 20 тысяч человек. Более 80 процентов опрошенных отдали предпочтение мультикарте.

- Ежегодно в Югре рождаются свыше 20 тысяч детей. Карту родители смогут активировать в любое время – срок ее действия не ограничен. Эти средства могут стать резервными, – сказала директор регионального департамента социального развития Светлана Давиденко.

Отметим, что посредством мультиконтетной карты родители юных югорчан смогут не только получить 20 тысяч рублей, но и легкий доступ ко всем электронным ресурсам, сервисам и услугам в регионе, связанным с рождением и воспитанием ребенка. Для этого достаточно лишь считать встроенный в карту QR-код. Инициатива принята в соответствии с планом основных мероприятий Десятилетия детства в автономном округе, пояснили в правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU