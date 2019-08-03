Погода в Югре 3 августа: дожди разной интенсивности пройдут по всей территории региона

3 Авг. 05:05 2019-08-03T07:33:08+03:00

Погода в Югре 3 августа: дожди разной интенсивности пройдут на всей территории региона Фото: pixabay.com

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В субботу, 3 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди от небольших до умеренных, в западных и северных районах сильные, местами ожидаются грозы. Ветер будет дуть юго-восточного направления 6-11 м/с, его порывы могут достигать 12-17 м/с. Температура воздуха днем +15… +20 ºС, на востоке региона +21… +26 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Днем пройдет дождь. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +16… +18 ºС.

В Сургуте малооблачно. Во второй половине дня пройдет небольшой дождь. Ветер южный 7 м/с. Температура воздуха поднимется до + 19 градусов.

В Нижневартовске в основном пасмурно. Дождь пройдет только утром. Ветер южный 8 м/с. Температура воздуха +21 градус.

В Нефтеюганске в середине дня - дождь. Температура воздуха +19 градусов, ветер южный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU