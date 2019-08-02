2019-08-02T15:56:22+03:00
Происшествия

Абитуриент из Сургута найден мёртвым в Ленинградской области

Полиция выясняет причины гибели Семёна
Алена Кульмухаметова
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Абитуриент из Сургута найден мёртвым в Ленинградской областиАбитуриент из Сургута найден мёртвым в Ленинградской областиФото: Татьяна Коркина
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Житель Сургута Семён Миронов окончил в этом году 11 класс и подал документы на поступление в несколько ВУЗов страны. Парнишка желал поступить в Санкт-Петербургский ВУЗ.

Накануне в соцсетях в югорских пабликах появилась информация, что 18-летний сургутянин найден мёртвым в Лениградской области в городе Всеволожске, что в пяти километрах от Санкт-Петербурга.

- 18-летний Семён Миронов приехал поступать в универ и временно жил в области. 28 июля он сказал друзьям, что собрался в Петербург. Когда Семён перестал выходить на связь, все забили тревогу. Вчера вечером его обнаружили на дереве с петлёй на шее, до Питера он так и не доехал, - пишет «Регион-86 | Сургут», в соцсети ВКонтакте.

Смерть Семёна подтверждают его знакомые. Причину гибели выясняет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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