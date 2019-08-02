2019-08-02T15:47:49+03:00
Происшествия

В югорском посёлке из-за подъёма воды в реке Ляпин подтоплено пять жилых домов

Уровень критической отметки превысил два сантиметра
Алена Кульмухаметова
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В югорском посёлке подтоплено пять жилых домов. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ югорском посёлке подтоплено пять жилых домов. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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С 31 июля на реке Ляпин в районе населенного пункта Саранпауль Берёзовского района регистрируется подъем уровня воды. По состоянию на 13:00 часов 2 августа уровень воды на гидропосте сельского поселения составляет 1152 сантиметра, что выше уровня опасных явлений на два сантиметра.

Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, с восьми часов утра вода поднялась на восемь сантиметров. Частично подтоплены пять индивидуальных жилых домов, в которых зарегистрированы 10 человек, и территории придомовых участков. Одна семья из четырёх человек переселилась к родственникам, еще шесть человек от эвакуации на данный момент отказались.

В случае дальнейшего повышения уровня воды на территории сельского поселения Саранпауль могут оказаться подтопленными земельные участки, хозяйственные постройки и еще 20 индивидуальных жилых домов, в которых проживает 61 человек. Угрозы подтопления социально-значимых объектов нет.

В сельском поселении заблаговременно проведена вся подготовительная работа к обеспечению безопасности людей. Спасатели и коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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