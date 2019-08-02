2 Авг. 15:37 2019-08-02T15:37:16+03:00

В Ханты-Мансийске состоится велопробег «Я за ВелоФормат». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Всех участников ждет горячий чай с булочками

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В рамках фестиваля спорта «На волне здоровья», посвященного Всероссийскому дню физкультурника, в Ханты-Мансийске 9 августасостоится традиционный велопробег «Я за ВелоФормат».

Трасса протяженностью около 10 км пройдет по малому городскому велокольцу. Она рассчитана на участников с самым разным уровнем спортивной подготовки.

- Ждем всех 9 августа возле гостиницы «Олимпийской» в 19.00. С собой – велосипеды и отличное настроение, – обратился к хантымансийцам заместитель начальника управления физической культуры спорта и молодежной политики Сергей Эрнст.

После того, как дистанция будет пройдена, всех участников велопробега ждет горячий чай с булочками.

Заявки на участие в велопробеге «Я за ВелоФормат» принимаются по телефонам: 33-20-84, 33-05-64. Электронная почта для подачи заявок: sport-hm@mail.ru

Добавим, велопробег «Я за ВелоФормат» проводится в столице Югры с 2013 года.

ИСТОЧНИК KP.RU